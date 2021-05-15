"Эта корона твоя": "Мисс Украина" Лиза Ястремская в алом вечернем платье заворожила поклонников (фото)

Представительница от Украины на международном конкурсе "Мисс Вселенная" Елизавета Ястремская, которая недавно поразила невероятным сходством со своей мамой-красавицей, нарвалась на комплименты своих поклонников со всех уголков мира.

На личной странице в Инстаграме обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" поделилась фото, на котором она позирует в официальном вечернем платье для конкурса красоты.

Роскошный красный наряд с вырезом, который идеально подчеркивает стройную фигуру Ястремской, был создан свадебным модным домом Maxima.

"Пожалуй, самое сложное платье, которое мы когда-либо шили. Не в техническом плане. В плане мегаответственности... От твоей работы зависит и результат работы большой команды, и честь страны. И, самое главное, Большая Мечта прекраснейшей девушки Елизаветы", - поделились своими переживаниями украинские дизайнеры в соцсети.

"Отправляю любовь, вы были потрясающими! Уверен, Украина тобой гордится. Прекрасная лед", "Ого, это шикарная Мисс Украина! Оно тебе очень идет!!", "Удачи тебе, красавица, эта корона твоя" - пишут в комментариях к фото.

Ранее Ястремская продемонстрировала национальный костюм.

Больше информации о представительнице от Украины - в материале "Телеграфа". Напомним, что финал состоится в ночь с 15 на 16 мая.