Скачать
Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Против Зеленского готовят иск из-за санкций СНБО: чем это грозит президенту
Против Зеленского готовят иск из-за санкций СНБО: чем это грозит президенту
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Главные события недели: поездка Зеленского в Польшу, визит госсекретаря США в Киев и выход Украины из "красной" зоны
Главные события недели: поездка Зеленского в Польшу, визит госсекретаря США в Киев и выход Украины из "красной" зоны
Украина получила уже более миллиона доз вакцины против коронавируса CoronaVac
Украина получила уже более миллиона доз вакцины против коронавируса CoronaVac

"Теперь мы знаем, от кого такие выразительные глаза": "Мисс Украина Вселенная" показала свою маму в молодости (фото)

"Теперь мы знаем, от кого такие выразительные глаза": "Мисс Украина Вселенная" показала свою маму в молодости (фото)
07:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram Liza Yastremskaya

Киевлянка Елизавета Ястремская, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина Вселенная", поздравила свою маму со светлым праздником - Днем матери, который отмечался в этом году 9 мая.

Девушка опубликовала в Инстаграме архивное семейное фото, на котором она изображена еще малышкой, а ее мама-красавица поражает невероятным сходством со взрослой дочерью.

"Мама, я благодарна тебе! Ты подарила мне жизнь. Ты многому научила меня", - написала Лиза.

Претендентка на титул "Мисс Вселенная", которая сейчас находится в Майями, где будет проходить международный конкурс красоты, поблагодарила свою маму за то, что научила ее молиться, за здоровье и красоту, за то, что дала ей в себя поверить, а также за то, что она никогда не экономила на образовании своей дочери.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

"Теперь мы знаем, от кого твои выразительные глаза, Королева! Много любви", - отметили поклонники Ястремской.

"Мне повезло": Анита Луценко перечислила, за что благодарна своей маме (фото)

В комментариях к посту отозвались жители Филиппин, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии, Таиланда, Боливии и других стран мира.

Напомним, что ранее Елизавета Ястремская показала свой национальный костюм, в котором будет представлять Украину перед жюри конкурса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 992

Все по теме:

Родители, День матери, Елизавета Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расцарапанное лицо и оторванный "до мяса" ноготь: на украинку напали в самолете (фото)
02 В Одессе на День Победы включили песню о желании "вернуться домой" в Россию (видео)
03 "Кого слушать, Алену Алену эту конченную?" Оскандалившаяся дочка судьи попала в мемы, защищая Басту (видео)
04 В Днепре самоубийца выпрыгнул из окна высотки и упал на женщину (фото 18+)
05 Абсолютно ущербный и недальновидный подход: названы главные проблемы военпрома Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 9 мая: День победы над нацизмом, фанатка Басты влипла в новый скандал
Итоги дня 9 мая: День победы над нацизмом, фанатка Басты влипла в новый скандал
Геополитическую &quot;победу&quot; Путина показали в двух фото
Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото
Расцарапанное лицо и оторванный &quot;до мяса&quot; ноготь: на украинку напали в самолете (фото)
Расцарапанное лицо и оторванный "до мяса" ноготь: на украинку напали в самолете (фото)
Какой праздник 10 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь