"Теперь мы знаем, от кого такие выразительные глаза": "Мисс Украина Вселенная" показала свою маму в молодости (фото)

Киевлянка Елизавета Ястремская, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина Вселенная", поздравила свою маму со светлым праздником - Днем матери, который отмечался в этом году 9 мая.

Девушка опубликовала в Инстаграме архивное семейное фото, на котором она изображена еще малышкой, а ее мама-красавица поражает невероятным сходством со взрослой дочерью.

"Мама, я благодарна тебе! Ты подарила мне жизнь. Ты многому научила меня", - написала Лиза.

Претендентка на титул "Мисс Вселенная", которая сейчас находится в Майями, где будет проходить международный конкурс красоты, поблагодарила свою маму за то, что научила ее молиться, за здоровье и красоту, за то, что дала ей в себя поверить, а также за то, что она никогда не экономила на образовании своей дочери.

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"Теперь мы знаем, от кого твои выразительные глаза, Королева! Много любви", - отметили поклонники Ястремской.

В комментариях к посту отозвались жители Филиппин, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии, Таиланда, Боливии и других стран мира.

Напомним, что ранее Елизавета Ястремская показала свой национальный костюм, в котором будет представлять Украину перед жюри конкурса.