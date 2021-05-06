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День матери в 2021 году: история и главные традиции праздника

День матери в 2021 году: история и главные традиции праздника
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Ежегодно День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2021 году этот радостный праздник приходится на 9 мая.

Свою историю праздник берет с 1908 года. Американка Анна Джервис обнародовала идею чествования матерей в память о своей маме, которая рано ушла из жизни. Власть прислушалась к ней и уже в 1910 году в Америке впервые праздновали День матери. Впоследствии этот день стали отмечать и в других странах мира.

В Украине этот день впервые отметили в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. В 1939 День матери запретила советская власть, и только в 90-х его снова начали отмечать после указа второго президента Украины Леонида Кучмы.

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В этот день мам и бабушек приветствуют и вручают символические подарки. Семьи собираются вместе, чтобы поблагодарить своего родного человека. Те, у кого мама умерла, в этот день ходят на кладбище и молятся.

В отличие от праздника 8 Марта, с Днем матери поздравляют женщин, которые уже стали мамами, или скоро родят. А поздравления и подарки они получают именно от детей, благодарных им. Они дарят цветы, открытки, посвящают им стихи и песни. Но помните, что для мамы главное не подарок, а внимание.

Красивые поздравления с Днем матери - в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Украина, История, Традиции, День матери, Праздники.
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