"Мне повезло": Анита Луценко перечислила, за что благодарна своей маме (фото)

Украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Анита Луценко отмечает 9 мая радостный праздник, посвященный всем матерям. День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.

Многие украинские звезды не обошли эту дату и поздравили своих мам не только лично, но и в социальных сетях.

Экс-тренер программы "Зважені і щасливі" показала в Инстаграме милый кадр с новой фотосессии со своей мамой Людмилой Луценко, а также отметила, за что она благодарна родному человеку: "С днём Мамы! Мне повезло".

"Мама отвела меня на спорт после перелома ноги

забирала из садика во время тихого часа и возила 30 мин на тренировки

отвела в художественную школу

ездила везде со мной на соревнования

приходила на все мои открытые тренировки и семинары

всегда поддерживала и верила в меня

мотивировала меня тем, что сганяла задолго до меня в Америку , в Китай, ещё кучу мест и никогда нет преград

меня никогда не били, не унижали, не обзывали, не ругали

когда я сказала, что вместе юриста стану тренером, мне Мама ответила- класс

я всегда знаю чтобы не случилось мама с папой всегда меня спасут, приедут, поддержат

мама с папой обожают Мию и проводить с ней время, это даёт нам с мужем быть вдвоём и романтично путешествовать на пару дней. СПАСИБО! Люблю, ценю".

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Добавим, что Анита воспитывает единственную дочь Мию, которая появилась на свет в 2016 году. Имя отца ребенка спортсменка не раскрывает.

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Напомним, что 9 мая также своих матерей с передовой поздравили украинские военнослужащие.