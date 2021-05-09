"Мне повезло": Анита Луценко перечислила, за что благодарна своей маме (фото)

Украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Анита Луценко отмечает 9 мая радостный праздник, посвященный всем матерям. День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.
Многие украинские звезды не обошли эту дату и поздравили своих мам не только лично, но и в социальных сетях.
Экс-тренер программы "Зважені і щасливі" показала в Инстаграме милый кадр с новой фотосессии со своей мамой Людмилой Луценко, а также отметила, за что она благодарна родному человеку: "С днём Мамы! Мне повезло".
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Добавим, что Анита воспитывает единственную дочь Мию, которая появилась на свет в 2016 году. Имя отца ребенка спортсменка не раскрывает.
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Напомним, что 9 мая также своих матерей с передовой поздравили украинские военнослужащие.