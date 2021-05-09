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День матери 2021: украинские селебрити показали своих мам в этот праздник (фото, видео)

День матери 2021: украинские селебрити показали своих мам в этот праздник (фото, видео)
Обновлено 10:22 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается радостный праздник - День матери. В 2021 году оно совпало с Днем победы.

Считается, что официально семейный праздник начали отмечать более 100 лет назад, когда жительница Филадельфии Анна Джервис предложила идею чествования матерей после смерти близкого человека.

В День матери стоит поздравить своих матерей, сказать ей слова благодарности за терпение, веру и бескорыстную любовь.

С Днем матери 2021! Яркие открытки и картинки с праздником

Украинские звезды поздравили своих мам со светлым праздником и показали их на фото на своих официальных страницах в Инстаграме.

Ольга Сумская: "Мамочка, родная, с праздником! С днем мамы! Спасибо Богу, что ты у нас есть! Поздравьте своих мам!".

Владимир Остапчук: "Мамуся. Ты всегда учила тонко чувствовать этот мир, верить в людей и знать: "все, что ни делается, - делается к лучшему". С Днём Мамы".

Ксения Мишина: "Знаете ли Вы человека дороже и любимее, чем ваша мама? Этот пост я посвящаю своей маме ! Мам, я хочу прокричать тебе, что благодарна тебе бесконечно! Я не знаю: я на облачке тебя выбирала или любящий Бог мне тебя посоветовал, но лучшей мамы для меня не существует, даже в моменты самых сильных обид :) Мы много с тобой прошли, но ты всегда была рядом, сильная, независимая, любящая всем сердцем. И я хочу подарить тебе лёгкую, красивую, счастливую жизнь! Ты взрастила во мне самые прекрасные и правильные качества, черты, взгляды. Сейчас я вижу в себе то, чему ты меня учила и понимаю эту ценность! Ты для меня больше чем мама. А для сына моего самая лучшая бабушка на свете! Мы тебя любим и будь всегда всегда рядом. Кстати, я обнаружила, что у нас с тобой катастрофически малое количество фотографий :) нужно исправлять! С Днём матери, наши любимые".

Эктор Хименес-Браво: "Мама - первое слово в жизни каждого человека. А в моем еще и главное! Я поздравляю всех мам с Днем Матери! Желаю крепкого здоровья, счастливых улыбок и крепких объятий. Тем, кто имеет счастье видеть свою маму в этот день, призываю сделать ей приятно - цветочек, конфету или комплимент. А таким, как я: не следует сидеть в Инстаграме: скорее звоните самому родному в мире!".

Оля Цибульская: "Мамочка, я люблю тебя. Твоя вера и любовь - это наши крылья. Сомневалась в чем угодно, кроме того, что ты всегда со мной и за меня. Когда вы с папой меня обнимаете - я малое дитя. Пусть это будет вечно, люблю. С праздником, моя Малинка. Мне до тебя еще расти и расти. Я стараюсь".

 
 
 
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A post shared by Оля Цибульська (@cybulskaya)

Михаил Хома (DZIDZIO): "Приветствую всех МАМ с Днем МАТЕРИ, а свою мамочку Галину Яновну поздравляю особенно, потому что она для меня лучшая в мире. Люблю и благодарю за ВСЕ!!!".

Марина Боржемская: "С Днём матери! Не забудьте поздравить своих самых близких и любимых женщин. Обожаю свою мамочку. Ценю, уважаю и люблю. Спасибо тебе за твоё тепло, уют и заботу, за объятия и нужные слова, когда они вовремя. Ты очень чуткая, нежная, хрупкая. Женщина, которая подарила мне счастье сестры и брата, большой и крепкой семьи".

Андре Тан: "Компас нашей жизни. Мы не замечаем, что всё, чего добились в жизни, получилось благодаря ей. Действительно, “Серый кардинал”, который направляет наш корабль в океане жизни, будто компас. Самое интересное, что мы к этому компасу настолько привыкли с раннего детства, что и не замечаем его. Ее теплое, тихое, порою совсем незаметное участие в нашей жизни, которое сложно переоценить... Конечно же это МАМА.

Как же поздно мы начинаем ценить мамину заботу, разговоры, вкусный завтрак по утрам! В не зависимости от возраста, мы ищем в ее глазах любовь и одобрение. Так устроен этот мир.

Мама! Мамочка! Мамуля! На французском - "мамман", на испанском - "мам", на итальянском - "мадре", на голландском - "ма" , иврит - "има", на шведском - "мур", а на корейском "омма". Я всегда называю свою маму "мамуля". Но это больше, чем просто слово, на каком бы языке вы его не произносили! Мама - это целая вселенная, это магия и прочная ниточка, которую не разорвать!".

Ранее "Телеграф сообщал, что с 2011 года День победы постепенно теряет свою популярность среди украинцев.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаменитости, Поздравление, День матери.
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