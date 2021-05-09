Украинские военные записали трогательное видео с передовой ко Дню матери

В Украине 9 мая отмечается семейный праздник - День матери.

День, посвященный дорогим мамам, ежегодно празднуют во второе воскресенье мая. Праздник зародился более 100 лет назад и не теряет актуальности. Его можно смело назвать праздником-вечностью, ведь с поколения в поколение для каждого человека мама считается самым главным человеком в жизни.

В этот день принято поздравлять любимых и дарить символические подарки своим матерям. К сожалению, тем, кто сейчас не в состоянии лично увидеться со своими родными, приходиться общаться удаленно.

Гвардейцы с района ООС решили записать трогательное видео, в котором сильные мужчины поздравили своих матерей с этим светлым праздником.

"Говорят, что главное - успокоить мам, которые волнуются всегда - сколько бы лет не было сыну и сколько бы ротаций они уже не отбывали на Восток", - отметили в официальном Telegram-канале МВД Украины.

Ранее "Телеграф" писал, как поздравили своих мам украинские представители шоу-бизнеса.