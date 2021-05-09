С Днем матери 2021! Яркие открытки и картинки с праздником

Май - месяц, богатый на праздники, пышная и прекрасная пора весны. И один из майских праздников в Украине называется просто, но касается каждого из нас. Каждого человека, живущего на планете Земля. День Матери отмечается в нашей стране во второе воскресенье мая.

Этот день является одним из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас несет в своей душе неповторимый образ своей мамы, которая все поймет, простит.

В Украине, в этот день, матерям принято дарить цветы и конфеты, подарки от чистого сердца.

День матери в Украине 2021: как сделать открытку своими руками

"Телеграф" сделал подборку самых лучших поздравительных открыток и картинок с Днем матери:

Ранее "Телеграф" писал, в чем разница между праздниками - День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Поздравления с Днем матери на украинском языке по ссылке.