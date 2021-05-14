Гей-пара из Украины поженилась в США (фото)

В пятницу, 14 мая, открытая гей-пара, активисты ЛГБТ-сообщества в Украине Зорян Кись и Тимур Левчук объявили, что зарегистрировали свои отношений.

Радостной новостью влюбленные поделились в соцсети Facebook.

"Теперь официально! Бог благослови Америку и штат Юта!", - написал Зорян Кись у себя на странице.

В комментариях Кись уточнил, что они не покидали пределы страны, а все проходило онлайн.

Зорян Кись является работником в посольстве Нидерландов. Недавно на активиста было совершено нападение, сообщает "ФОКУС". По словам Зоряна, сосед напал на него с ножом из-за того, что тот живет с мужчиной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине разрешили представителям ЛГБТ-сообщества становиться донорами крови.