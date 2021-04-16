Еще один шаг к равноправию: в Украине разрешили ЛГБТ становиться донорами крови

В Украине дали "зеленый свет" людям, имеющим гомосексуальные отношения, становиться донорами крови. Этот критерий убрали из перечня запретов в украинском законодательстве.

Ранее гомосексуальность приравнивали к формам рискованного поведения. Об этом заявил эксперт Правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" Андрей Кравчук, пишет ZMINA.

В то же время в перечне запретов осталась формулировка "Лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, которые могут передаваться через кровь".

С самим текстом указа МОЗ можно ознакомиться на сайте “Ліга. Закон”.

Отметим, перед тем как сдавать кровь, кандидат в доноры должен заполнить анкету, в которой ему задают ряд вопросов, в том числе и о формах рискованного поведения. За предоставление недостоверной информации человека могут привлечь к ответственности.

Напомним, в марте в социальных сетях появилась информация о создании в ВСУ военного подразделения из активистов ЛГБТ. Позже в Генштабе эти слухи опровергли.