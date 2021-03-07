Правда, фейк, вброс? Сеть озадачила новость о создании ЛГБТ подразделения в ВСУ

Организация "Военнослужащие ЛГБТ и наши союзники" объявила о создании подразделения ВСУ из членов ЛГБТ+ сообщества, а также сторонников их идеологии.

Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбук.

"Приглашаем желающих ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ+ сообществу людей, желающих подписать контракт с одной из мотопехотных частей ВСУ", - говорится в сообщении.

Организация также отмечает, что личность бойцов и их подразделение будут оставаться в тайне.

Отмечается также, что подразделение будет выполнять задания непосредственно на линии столкновения.

"Часть штата уже одобрена, есть вакантные места", - сказано в сообщении.

В комментариях к записи, одни пользователи сети поддержали идею, другие же выразили недоумение.

На сайте организации утверждается, что она была создана в 2018 году после выставки Антона Шебетко "Мы были тут".

"Во время выставки один из военных, Виктор Пилипенко, сделал первый полный каминаут, как ветеран-участник боевых действий. Сейчас объединение насчитывает гораздо больше открытых и закрытых ЛГБТ военных. Мы сплачиваемся для того, чтобы получить равные с другими гражданами Украины права", - говорится в информации на сайте.

Примечательно, что сам Пилипенко подтвердил эту информацию у себя в Фейсбук.

Впрочем, в Телеграм-канале ТРУХА указали, что сайт организации висит на российском хостинге.

"Страница ФБ, опубликовавшая новость о ЛГБТ-войсках в ВСУ — зрада. Хостинг сайта висит на российском IP", - говорится в сообщении.

В командовании ВСУ информацию пока не комментировали.

Как сообщалось, т.н. "первый заместитель министра информации "ДНР" Даниил Безсонов публично признался, что оккупанты применяют против ВСУ артиллерию, которая запрещена Минскими договоренностями.