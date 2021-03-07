"Потом будут ныть про "карателей": один из главарей "ДНР" признался в обстрелах на Донбассе

На Донбассе оккупанты ведут интенсивные обстрелы позиций ВСУ. Боевики даже публично не скрывают и демонстрируют, что применяют артиллерию, которая запрещена Минскими договоренностями.

Примером такого "хвастовства" можно считать заявление "первого заместителя министра информации "ДНР" Даниила Безсонова в twitter. Скрин его поста опубликовал блогер Денис Казанский с комментарием "А потом ведь будут ныть про "карателей", которые ни за что обстреливают мирный Донбасс".

Пишет так называемый «замминистра информации ДНР». А потом ведь будут ныть про «карателей», которые ни за что обстреливают мирный Донбасс. pic.twitter.com/OTuFNmK4he — Денис Казанський (@den_kazansky) March 7, 2021

В своем посте боевик (кстати, уроженец Киевщины, переметнувшийся в 2014 году на сторону оккупантов) сообщает, что артиллерия россиян ведет активный огонь по позициям украинской армии. Также он призвал не останавливать обстрел и идти дальше до полного поражения Владимира Зеленского, саркастично сравнив украинского президента с Наполеоном Бонапартом.

К посту Безсонов прикрепил фотографию артиллерийских орудий ведущих огонь. Стоит отметить, что на фото изображены совсем не российские пушки. Скорей всего это M777 — американская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems. Такие орудия не используются российской армией и поэтому сомнительно, что они есть на вооружении боевиков.

Напомним, обострение на Донбассе приводит к новым потерям среди украинских военнослужащих. Все больше раненых поступает в госпитали.