Ситуация на Донбассе продолжает обостряться: боевики накрывают огнем ВСУ сразу по нескольким направлениям

На утро пятницы, 5 марта, боевики на Донбассе, которые буквально недавно в открытую заявили о срыве перемирия, соблюдением которого не особо отличались и до этого, усилили обстрелы позиций украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, за пошедшие сутки четверга, 4 марта, боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Тревогу вызывает то факт, что обстрелами оказались задеты сразу несколько населенных пунктов.

Так, вблизи Водяного боевики гасили из 120-мм минометов. Неподалеку от Авдеевки оккупанты устроили провокацию, неприцельно обстреляв позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Песков - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

У Павлополя боевики устроили прицельный обстрел, использовав ручной противотанковый гранатомет. На этом же направлении было зафиксирован вражеский беспилотник. Военные ВСУ успешно его ликвидировали. Кроме того, неподалеку от Талаковки позиции ВСУ попали под обстрел из станковых противотанковых гранатометов. Аналогичная ситуация наблюдалась и у Золотое-4, на Луганщине. Также у Новозвановки боевики прицельно гасили по позициям ВСУ из стрелкового оружия.

К счастью, потерь среди украинских военных за сутки нет.

Как сообщал "Телеграф", глава ТКГ Леонид Кравчук заявил, что прекращение перемирия со стороны боевиков группировки "ДНР", расценивается Украиной как угроза срыва выполнения Минских договоренностей и эскалации военного конфликта.