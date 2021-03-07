"На 21-летнем морпехе нет живого места": волонтер рассказала о новой эвакуации бойцов с Донбасса

Обострение на Донбассе приводит к новым потерям среди украинских военнослужащих. Все больше раненых поступает в госпиталя.

Об этом рассказала на своей странице в facebook волонтер Наталья Козина, которая занимается поддержкой украинских военных во время лечения.

"Новый борт. К этому нельзя привыкнуть и всегда первые вопрос - тяжелые, сколько, в каких отделениях. Этот борт тяжелый, к сожалению. Зашитые головы, ноги с разбитыми костями, стоны, боль, ВАК-аппараты, контузии, ампутации - высокие, двойные и такие молодые ребята, возраста 21, 23, 24, 26, 27 лет. Но главное, что живы и имеют веру в сердце", - передает атмосферу в госпитале автор поста.

Наталья Козина также вспомнила молодого бойца с ампутацией, который строит планы на будущее, однако уже с протезом.

"И когда 21-летний морпех, на котором нет живого места, но такой положительный мальчик спрашивает: а можно мне протез беговой, а как купаться с ним в море, а где лучше и еще множество вопросов, ты где-то тихо радуешься, насколько это возможно, что у него все будет хорошо и он боец с такой жаждой жизни", - делится эмоциями волонтер.

Отметим, в течение суток боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Все случаи нарушения режима прекращения огня произошли в районе ответственности ОТУ "Восток", сообщает пресс-служба Операции объединённых сил.

Кроме того, вблизи Водяного, на Приазовье, россияне применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, запрещенные Минскими соглашениями. Также, в районе населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Напомним, у боевиков, заявивших недавно про срыв перемирия на Донбассе, представители миссии ОБСЕ обнаружили около 20 танков вблизи позиций украинских военных.