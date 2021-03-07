Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
"Третья дочка" Путина засветилась на публике в окружении охраны (видео)
"Третья дочка" Путина засветилась на публике в окружении охраны (видео)
Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему
Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему

"На 21-летнем морпехе нет живого места": волонтер рассказала о новой эвакуации бойцов с Донбасса

"На 21-летнем морпехе нет живого места": волонтер рассказала о новой эвакуации бойцов с Донбасса
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф

Обострение на Донбассе приводит к новым потерям среди украинских военнослужащих. Все больше раненых поступает в госпиталя.

Об этом рассказала на своей странице в facebook волонтер Наталья Козина, которая занимается поддержкой украинских военных во время лечения.

"Новый борт. К этому нельзя привыкнуть и всегда первые вопрос - тяжелые, сколько, в каких отделениях. Этот борт тяжелый, к сожалению. Зашитые головы, ноги с разбитыми костями, стоны, боль, ВАК-аппараты, контузии, ампутации - высокие, двойные и такие молодые ребята, возраста   21, 23, 24, 26, 27 лет. Но главное, что живы и имеют веру в сердце", - передает атмосферу в госпитале автор поста.

Наталья Козина также вспомнила молодого бойца с ампутацией, который строит планы на будущее, однако уже с протезом.

"И когда 21-летний морпех, на котором нет живого места, но такой положительный мальчик спрашивает: а можно мне протез беговой, а как купаться с ним в море, а где лучше и еще множество вопросов, ты где-то тихо радуешься, насколько это возможно, что у него все будет хорошо и он боец с такой жаждой жизни", - делится эмоциями волонтер.

Отметим, в течение суток боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Все случаи нарушения режима прекращения огня произошли в районе ответственности ОТУ  "Восток", сообщает пресс-служба Операции объединённых сил.

Кроме того, вблизи Водяного, на Приазовье, россияне применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, запрещенные Минскими соглашениями. Также, в районе населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Напомним, у боевиков, заявивших недавно про срыв перемирия на Донбассе, представители миссии ОБСЕ обнаружили около 20 танков вблизи позиций украинских военных.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 249

Все по теме:

Госпиталь, Донбасс, Раненые, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
02 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
03 Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
04 Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
05 "Хабиб против Макгрегора": сеть насмешило видео "Мортал Комбата" во Львове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19
Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19
В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео
В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Алина Гросу заинтриговала ответом о романе с известным россиянином (видео)
Алина Гросу заинтриговала ответом о романе с известным россиянином (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь