Оккупанты объявили о прекращении перемирия на Донбассе

Сепаратисты "ДНР" заявили о прекращении перемирия на Донбассе. Теперь боевикам дано официальное разрешение открывать огонь по украинским военным.

Оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям. Об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции", сообщает "ОстроВ".

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - пишут сепаратисты.

Таким образом, сепаратистские пропагандисты очередной раз обвинили ВСУ в нарушении режима прекращения огня и под этой аргументацией самовольно предоставляют себе право первыми открывать огонь по позициям ВСУ.

Напомним, боевики обстреливают Донбасс два дня кряду: украинские защитники показали фото последствий. Под минометный обстрел попали не только позиции, но и дома местных жителей.