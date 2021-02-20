Боевики обстреливают Донбасс два дня кряду: украинские защитники показали фото последствий

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе второй день подряд вооруженные формирования Российской Федерации ведут прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, а в субботу утром открыли огонь из 122-мм артиллерийских систем.

Об этом сообщает субботу, 20 февраля, утром пресс-центр ООС на своей странице в соцсети Facebook.

"Только за последние сутки оккупанты выпустили в направлении наших позиций около 80 мин указанного калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции, но и дома местных жителей", - говорится в сообщении.

Так, около 5:00 субботы, в результате обстрела населенного пункта Новгородское были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Гражданские не пострадали.

"А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку от н.п.Пивденное (Торецкий р-н, Донецкая обл. – ред.)", - сообщают в ООС.

Согласно же опубликованной ранее сводке по ситуации на Донбассе за 19 февраля, в районе проведения ООС было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня: недалеко от н.п.Зайцево боевики обстреляли позиции ВСУ из 120-мм минометов; вблизи Луганского – открывали огонь из гранатометов различных систем, а у Пивденного - еще и из стрелкового оружия", - говорится в сводке.

Помимо этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", недалеко от Водяного, что на Приазовье противник совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

В пресс-центре отмечают, что боевики свои действия прикрывают распространяемыми в соцсетях сообщениями о якобы наступлении украинских войск".

"Официально сообщаем, что подразделения из состава операции Объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих и неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020г", - подчеркнули в ООС.