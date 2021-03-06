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"Обложились" танками и закрыли КПВВ: боевики устроили новую провокацию на Донбассе

"Обложились" танками и закрыли КПВВ: боевики устроили новую провокацию на Донбассе
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф

У боевиков, заявивших недавно про срыв перемирия на Донбассе, представители миссии ОБСЕ обнаружили около 20 танков вблизи позиций украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, патруль миссии зафиксировал 8 танков оккупантов размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения на временно оккупированных территориях Луганской области.

"В районе полигона вблизи населенного пункта Мирное 5 танков и 3 танка недалеко от населенного пункта Круглик", - добавили в ОБСЕ.

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Кроме того, на фоне того, что боевики группировки "ДНР" собираются ввести пропускной режим при пересечении КПВВ при въезде и выезде на оккупированную территорию Донецкой области, их "соседи", боевики группировки ЛНР вообще не открыли пункты пропуска, расположенные возле Золотого и Счастья.

Отметим, что по данным пресс-центра ОСС, на утро субботы, 6 марта, боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего был ранен украинский военный Его состояние - тяжелое.

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики продолжают устраивать провокации со срывом перемирия на Донбассе, обстреливая позиции украинских военных сразу по нескольким направлениям.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Донбасс, ДНР, ЛНР, Война на Донбассе.
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