Боевики "ДНР" вводят пропуска для пересечения КПВВ: люди в гневе

Боевики группировки "ДНР", которые недавно сорвали перемирие на Донбассе, в ближайшее время планируют ввести пропуски для въезда-выезда с оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщается на странице Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Telegram.

Они будут выдаваться совершеннолетним на 6 месяцев. Обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение дактилоскопической регистрации, фото и проверка личных средств связи (телефонов). Пропуск, в случае выезда на авто, нужно будет оформить и на транспорт.

Кроме того, боевики планируют установить более жесткий въездной и выездной режим с указанием категорий населения, которым запрещено въезжать и выезжать с оккупированной территории.

Как уточнили в ТКГ, рассмотрение заявлений на получение пропусков "органами внутренних дел ДНР" будет проводиться в течение 15 суток со дня подачи документов на оформление пропуска.

Представители делегации подчеркивают, что не исключено, что в ближайшее время подобный пропускной режим боевики могут ввести и на территории оккупированной Луганской области.

Как сообщал "Телеграф", ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о провокации координатора политической подруппы Пьера Мореля, предложившего, чтобы Украина обсуждала план ОРДЛО по Донбассу.

Также глава ТКГ Леонид Кравчук заявил, что прекращение перемирия со стороны боевиков группировки "ДНР", расценивается Украиной как угроза срыва выполнения Минских договоренностей и эскалации военного конфликта.