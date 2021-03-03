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"Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе

"Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
Обновлено 19:33 Сегодня Телеграф

Глава украинской делегации в рамках урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что прекращение перемирия со стороны боевиков группировки "ДНР", расценивается Украиной как угроза срыва выполнения Минских договоренностей.

Об этом сообщается на странице Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Telegram.

Кроме того, по мнению Кравчука, не исключается, что подобная провокация может быть предвестником возможного одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня.

В свою очередь, в России заявили, что подобными заявлениями украинская сторона провоцирует военную эскалацию конфликта на Донбассе.

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"Пока украинская власть отказывается от диалога по Донбассу и держит курс на войну, Донбассу будет трудно доверять ее обещаниям", - заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, якобы в этих условиях трудно говорить о восстановлении диалога.

Как сообщал "Телеграф", ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о провокации координатора политической подруппы Пьера Мореля, предложившего, чтобы Украина обсуждала план ОРДЛО по Донбассу.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Леонид Кравчук, Донбасс, Перемирие.
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