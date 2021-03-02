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Сотрудничество с оккупантами: зачем Украине закон о коллаборационизме и почему он выгоден России

Сотрудничество с оккупантами: зачем Украине закон о коллаборационизме и почему он выгоден России
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга по итогам заседания согласительного совета в понедельник, 1 марта, заявил, что к законопроектам о коллаборационизме, которые поданы в последнее время в парламент, будет повышенное внимание. Почему подобные проекты массово регистрируют именно сейчас (а их в последнее время подали уже три) "Телеграфу" рассказал социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков.

"Подача законопроектов о коллаборационизме связана с рядом факторов. Один из них –Украина начинает приводить свое правовое поле к возможным изменениям Минских соглашений, – отмечает эксперт. – Работа в этом направлении требует правовых условий для усиления украинских переговорных позиций. А договоренности придется пересматривать. Особенно в свете заявлений украинской стороны об утрате актуальности ряда позиций этих соглашений (в том числе касательно границы), а также в связи с фактическим срывом перемирия".

По мнению Дмитрия Громакова, Украине важно очертить свою позицию по амнистии, которая не может быть тотальной, как хотелось бы России. Москва настаивает, в том числе, на "юридической очистке" во время обмена пленными.

"Под амнистию условно могли попадать люди, которые жили на временно оккупированных территориях до 2014 года и остаются там сейчас. Но ведь есть много тех, кто пришел туда гораздо позже. И они уже не должны подпадать под действие этих соглашений. Как и те, кто совершил тяжкие преступления, – поясняет социолог. – В этом контексте работа и дискуссия над соответствующим законодательством дает людям, прошедшим оккупацию, хоть какое-то представление об их будущем в Украине".

Дмитрия Громаков также отмечает, что законодательное урегулирование сотрудничества с оккупантами снимает целый блок вопросов, на которых сегодня может спекулировать и спекулирует российская пропаганда.

"Этот закон, если его правильно прописать, позволяет разорвать "кровавую связь" между НВФ и, например, учителем в школе или социальным работником. Жители оккупированных территорий должны четко понимать, что если они не брали в руки оружие, не совершали военных преступлений, не имели отношения к руководству оккупационных властей, то им не стоит бояться возвращения в Украину", – поясняет эксперт.

Кроме того, законодательное урегулирование коллаборационизма призвано продемонстрировать украинскому обществу, что антиукраинская деятельность имеет свои правовые последствия.

"Впрочем, российской пропаганде также может быть выгодно обсуждение вопроса ответственности для коллаборантов законодателями. Медийная раскрутка, прежде всего, жестких проектов закона, будет отпугивать и объединять жителей ОРДЛО в борьбе против Украины. Это особенно актуально на фоне истерики про готовящиеся наступления на Донбассе. И это может стать частью российских ИПСО (информационно-психологических операций), в случае эскалации конфликта", – предупреждает Дмитрий Громаков.

Стоит напомнить, что ранее политолог Андрей Золотарев высказал "Телеграфу" мнение на эту тему и назвал законопроект о коллаборационизме игрой в псевдопатриотизм.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Верховная Рада, Крым, Донбасс, Закон о коллаборационизме, Коллаборационизм, Дмитрий Громаков.
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