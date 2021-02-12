Порошенко теряет образ "суперпатриота": как запрет каналов Медведчука ударил по пятому президенту Украины

Вскоре после введения указом Зеленского санкций против каналов Козака-Медведчука партия "Европейская солидарность" подала в Верховную Раду инициативу о внедрении уголовной ответственности за коллаборационизм.

Политолог Андрей Золотарев рассказал "Телеграфу", с чем связаны подобные действия Порошенко и Ко.

«После санкций для Медведчука «от Зеленского» возник логичный вопрос – почему санкции не были введены при Порошенко? Отговорки, что закон типа не позволял – это именно отговорки. Все понимают, что «клала» наша власть на закон, когда хотела. Санкции внутри Украины вводили и вводят против граждан Украины. К примеру, министр юстиции Денис Малюська во время вебинара, организованного Атлантическим советом США, заявил, что за пять лет были введены санкции в отношении более чем 60 украинских граждан и более 260 украинских компаний. Так что активность Порошенко в последнее время, в том числе подача идиотского законопроекта о коллаборационизме (им, по сути, делят украинцев на сорта и еще дальше отдаляют возвращение Крыма и части Донбасса), - игра в псевдопатриотизм. Попытка сбить волну слухов (которые всё более похожи на правду), что Медведчук и Порошенко были партнерами. Потому Медведчука во время президентства Петра Алексеевича и не трогали», - считает Андрей Золотарев.

Он не исключает, в Минских соглашениях были неафишируемые аспекты, устные, неформальные договоренности между Москвой и Киевом. Их суть – Медведчука не просто не трогают, но и дают развивать его бизнес- и политпроекты.