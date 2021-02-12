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Порошенко теряет образ "суперпатриота": как запрет каналов Медведчука ударил по пятому президенту Украины

Порошенко теряет образ "суперпатриота": как запрет каналов Медведчука ударил по пятому президенту Украины
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф

Вскоре после введения указом Зеленского санкций против каналов Козака-Медведчука партия "Европейская солидарность" подала в Верховную Раду инициативу о внедрении уголовной ответственности за коллаборационизм.

Политолог Андрей Золотарев рассказал "Телеграфу", с чем связаны подобные действия Порошенко и Ко. 

«После санкций для Медведчука «от Зеленского» возник логичный вопрос – почему санкции не были введены при Порошенко? Отговорки, что закон типа не позволял – это именно отговорки. Все понимают, что «клала» наша власть на закон, когда хотела. Санкции внутри Украины вводили и вводят против граждан Украины. К примеру, министр юстиции Денис Малюська во время вебинара, организованного Атлантическим советом США, заявил, что за пять лет были введены санкции в отношении более чем 60 украинских граждан и более 260 украинских компаний. Так что активность Порошенко в последнее время, в том числе подача идиотского законопроекта о коллаборационизме (им, по сути, делят украинцев на сорта и еще дальше отдаляют возвращение Крыма и части Донбасса), - игра в псевдопатриотизм. Попытка сбить волну слухов (которые всё более похожи на правду), что Медведчук и Порошенко были партнерами. Потому Медведчука во время президентства Петра Алексеевича и не трогали», - считает Андрей Золотарев. 

Андрей Золотарев

Он не исключает, в Минских соглашениях были неафишируемые аспекты, устные, неформальные договоренности между Москвой и Киевом. Их суть – Медведчука не просто не трогают, но и дают развивать его бизнес- и политпроекты. 

«В итоге Медведчук получил его доли в нефтянке, в сжиженном (автомобильном) газе. Заработал так, что хватило для покупки каналов, номинальным владельцем которых сделали Козака», - отмечает Андрей Золотарев. 

По мнению политолога, договоренности, которые действовали при Порошенко, были разорваны Зеленским. Об этом говорит и решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", которое шестой президент назвал тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности".   

У Зеленского нет "своих" телеканалов и они ему не нужны: найдено объяснение, почему

И то, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП), который помог в завладении нефтепроводом "Самара-Западное направление". Его называют еще "труба Медведчука". 

«Порошенко нужно что-то делать. Происходящее бьет по его реноме суперпатриота, указывая на договорняки с кумом Путина. Вот он и прокачивает темы коллаборационизма и другие, стараясь не растерять электорат. На самом же деле, если бы Порошенко хотел перекрыть кислород Медведчуку во время своего президентства – сделал бы это легко», - считает Андрей Золотарев. 

Напомним, что руководство «запретных» каналов отреагировало на санкции. Владелец обещал оспаривать решение в судах.   

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Телеканалы, Пропаганда, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Андрей Золотарев.
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