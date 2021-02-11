У Зеленского нет "своих" телеканалов и они ему не нужны: найдено объяснение, почему

В Офисе президента после закрытия каналов 112 Украина, ZIK и NewsONE заявили, что президент Владимир Зеленский не намерен открывать собственный телеканал и создавать телевизионную сеть. Также в ОП опровергли переговоры с Медведчуком перед тем, как СНБО наложил санкции на телеканалы якобы Козака. Между тем, своих медиа у главы государства нет. "Телеграф" разбирал ситуацию с политическим экспертом Евгением Магдой.

"В 2019-м канал Коломойского "1+1" и ряд других телеканалов, даже те, которые попали сейчас попали под санкции, являлись союзниками Зеленского. Нанеся санкционный удар по медиа Медведчука-Козака президент пытается так приостановить падение своего рейтинга. Насколько это ему удастся – мы увидим в ближайшее время. Думаю, уже на следующей неделе реалистичные социологические опросы (а не подогнанные под поставленную задачу) дадут ответ на этот вопрос", – отмечает Евгений Магда.

Эксперт напоминает, что 45-й президент США Дональд Трамп показал в свое время, как общаться со своими избирателями через головы влиятельных мировых медиа, каковыми такими являются многие из американских СМИ.

"Трамп использовал Twitter, имел массу подписчиков. Но из-за фактических призывов к беспорядкам и непризнанию результатов выборов, которые Трамп проиграл Байдену, в Twitter объявили о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа", – напоминает Евгений Магда.

Эксперт не думает, что Зеленский будет делать ставку на те же Twitter, Instagram, Telegram или Facebook. Но и за собственным каналом вряд ли будет гнаться.

"Дело даже не в том, чтобы где-то себя показывать. Телеканалы всегда только рады будут приходу к ним в студию такого топ-спикера. Это же рейтинги и так далее… Дело в том – что показывать, – говорит Евгений Магда. – А искать позитивные информационные поводы Зеленскому всё сложнее. И никакие форумы (это о его идее 30 форумов в честь 30-летия независимости Украины) тут не помогут. Искать позитивные поводы, чувствовать поддержку общества с рейтингом более 70% куда легче, чем сейчас, когда рейтинг составляет 20+. Думаю, что Зеленский упустил время для формирования эффективного информационного поля".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности".

Руководство каналов отреагировало на санкции, оценив решение СНБО как политическую расправу.

Верховный суд взял на рассмотрение сразу три иска по телеканалам из пула Медведчука. Один из исков был направлен на доработку, второй - оставлен без удовлетворения, а третий должен быть рассмотрен в течение ближайших дней.