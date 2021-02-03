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"Беспредельщики": Козак и каналы Медведчука собираются продолжать работу после санкций
"Беспредельщики": Козак и каналы Медведчука собираются продолжать работу после санкций

"Беспредельщики": Козак и каналы Медведчука собираются продолжать работу после санкций

"Беспредельщики": Козак и каналы Медведчука собираются продолжать работу после санкций
07:33 Сегодня Телеграф Фото: zik.ua

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака, а также 8 компаний. Срок действия санкций – 5 лет.

Санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Интернет-провайдеры и онлайн сервисы один за другим прекращают трансляцию этих каналов.

Телеканалы  "112 Украина", ZIK и NewsOne заявили, что намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

"Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире", - говорится в совместном заявлении телеканалов, передает издание "Страна" в своем Телеграмм-канале,

Также в заявлении сказано, что в случае закрытия каналов ситуация в стране не улучшится.

В свою очередь, Тарас Козак назвал такое решение наступлением на правду и обвинил президента в превышении своих полномочий.

"Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он не имеет права вводить такие санкции. Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний. Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца", - заявил Тарас Козак.

По словам Козака, телеканалы показывали правду, о том что происходит в Украине. И блокировка их - это наступление на правду.

В то же время онлайн-вещание этих телеканалов продолжается на Youtube.

По данным "Страны",  ведущим телеканалов не дают работать, якобы вокруг павильона, где идут съемки программы, стягивается охрана, которая не пускает гостей на эфир, а силовым структурам поручили всеми силами блокировать работу телеканалов. Но журналистам удалось прорваться в киностудию. 

По информации украинского журналиста и политика Сергея Лещенко, фракция ОПЗЖ планирует 3 февраля блокировать трибуну и захватить телеканал "Рада". 

А депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что "это будет предметом острейшей дискуссии в Верховной Раде".

Как сообщалось, украинская общественность бурно отреагировала на введение санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, Zik.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Санкции, Владимир Зеленский, ЗИК, "112 Украина", Newsone, Тарас Козак.
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