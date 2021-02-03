Зеленский впервые прокомментировал закрытие каналов Медведчука и санкции против Козака

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении санкций против трех телеканалов было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности".

"Санкции - сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Владимир Зеленский в Twitter.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

В свою очередь, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией.

"Учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - отметил Баканов на странице СБУ в Фейсбуке.

Следует отметить, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии изданию "Бабель", подтвердил, что был единственным, кто не голосовал за санкции.

По мнению спикера, ограничительные меры по каналам - это плохо и санкции хороши там, где нельзя наказать по украинскому законодательству.

Напомним, 2 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является владельцем телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsОne.

Руководство каналов отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента. Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.