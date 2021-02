Зеленский впервые прокомментировал закрытие каналов Медведчука и санкции против Козака

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении санкций против трех телеканалов было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности".

"Санкции - сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Владимир Зеленский в Twitter.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021