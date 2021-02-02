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СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone
СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone

СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone

СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone
22:49 Сегодня Телеграф Фото: dsnews

СНБО ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины. 

По словам главы СНБО Алексея Данилова, из 19 членов Совета 17 проголосовали "за", один воздержался и еще один пребывает в командировке. 

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться к физическим и юридическим лицам, в частности:

  • гражданина Украины Тараса Козака,
  • юридических лиц "Общество с ограниченной ответственностью" Ариадна ТВ ",
  • " Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ",
  • "Общество с ограниченной ответственностью" ТВ ВЫБОР ",
  • " Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания" 112 ТВ ",
  • " Общество с ограниченной ответственностью "Лидер ТВ",
  • "Общество с ограниченной ответственностью" Партнер ТВ ",
  • " Общество с ограниченной ответственностью "НОВОСТИ 24 ЧАСА",
  • "Общество с ограниченной ответственностью "Новые коммуникации".

Тарас Козак - депутат 8 и 9-го созывов. В Раду прошел по спискам партии ОПЗЖ. 

Является владельцем телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK через медиахолдинг "Новости".

Родился 6 апреля 1972 года во Львове. Окончил в 1995 году Львовский сельскохозяйственный институт, экономический факультет, специальность "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности".

Козак является заместителем председателя ОО "Центр правового государства", руководителем которой является Виктор Медведчук.

Тараса Козака называют близким соратником Виктора Медведчука и фактически его "правой рукой".

Как сообщалось ранее, экс-президент Виктор Янукович рассекретил свой адрес в Ростове

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Санкции, СНБО, Тарас Козак.
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