СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone

СНБО ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака.
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
По словам главы СНБО Алексея Данилова, из 19 членов Совета 17 проголосовали "за", один воздержался и еще один пребывает в командировке.
Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться к физическим и юридическим лицам, в частности:
Тарас Козак - депутат 8 и 9-го созывов. В Раду прошел по спискам партии ОПЗЖ.
Является владельцем телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK через медиахолдинг "Новости".
Родился 6 апреля 1972 года во Львове. Окончил в 1995 году Львовский сельскохозяйственный институт, экономический факультет, специальность "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности".
Козак является заместителем председателя ОО "Центр правового государства", руководителем которой является Виктор Медведчук.
Тараса Козака называют близким соратником Виктора Медведчука и фактически его "правой рукой".
Как сообщалось ранее, экс-президент Виктор Янукович рассекретил свой адрес в Ростове.