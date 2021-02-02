Янукович рассекретил свой адрес в Ростове: как выглядит дом беглого экс-президента

Президент-беженец Украины Виктор Янукович публично сообщил свой адрес в России и позвал туда сотрудников Офиса генпрокурора и ГБР для дачи показаний по делу Майдана.

Об этом сообщили в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского.

По словам Януковича, ГБР сообщило неправдивую информацию о вручении ему подозрения в госизмене за Харьковские соглашения. Поэтому он в очередной раз просит следователей о встрече на территории РФ, однако седьмой год не может ее добиться.

При этом в заявлении указан текущий адрес Януковича.

Как утверждает адвокат четвертого президента Виталий Сердюк, с момента трагедии обвинитель занимается переписыванием бумаг, фактически покрывая реальных виновников убийств.

"Телеграф" нашел текущий адрес четвертого президента Украины на картах.

Дом Януковича, вид со спутника (Google maps):

Как выглядит имение Януковича со спутника (Яндекс.карты):

Стоит напомнить, что ранее, 28 января следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.