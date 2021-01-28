Януковичу объявили новое подозрение

Следователями ГБР по согласованию с прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, судьбу которого ранее предрекли президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, Янукович десять лет назад, 21 апреля 2010 года, будучи в Харькове, подписал соглашение между Украиной и Россией, которым автоматически продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине, увеличив его количественный состав в разы.

Отмечается, что именно подписание так называемых харьковских соглашений стало спусковым крючком для развертывания плана по аннексии Крыма, начиная с 20 февраля 2014 года

Кроме того, Янукович заключил газовые контракты между АО "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", которые никак не гарантировали снижение цены на голубое топливо. Как оказалось, перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Россией. По состоянию на конец 2008 года, цена газа по 1000 кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара США.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что во время власти Виктора Януковича в Украине в 2008-2009 годах украинская контрразведка сообщала о реальной угрозе аннексии Крыма.