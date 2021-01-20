Над дворцом в Геленджике еще поднимут другой флаг: журналистка предсказала Путину судьбу Януковича

Журналист Соня Кошкина уверена, что президента России Владимира Путина с его резиденцией под Геленджиком ждет та же участь, что и беглого президента Украины Виктора Януковича с его Межигорьем.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Когда-то очень давно, на заре эры Виктора Федоровича (год 11-й, наверное), я написала текст под названием "Украинский флаг над Межигорьем". Тогда это казалось невозможным. Казалось, что орда - навечно. И что мордор восторжествовал. Но через несколько лет все изменилось кардинально. Майдан. И, да, над Межигорьем был поднят Украинский флаг. В самом широком смысле. С Х**лом Кошкина имеет ввиду Путина, - прим.ред.) будет точно также", - заверила она.

При этом журналистка отметила, что не факт, что это будет украинский флаг, но флаг того объединения, что останется на данной территории после распада "большой России", точно.

"Еще детишки станут в парке на пони кататься, а новобрачные - фотосессии устраивать. Участь диктаторов всегда одинакова", - добавила Кошкина.

Как сообщал "Телеграф", в расследовании Навального, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца Путина, а также показаны его интерьеры. Стоимость проекта оценили в миллиард долларов. При этом в сети довольно активно отреагировали на расследование Навального о резиденции Путина в Геленджике.