Навальный рассказал о самом секретном дворце Путина (видео)

Российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новое расследование о недвижимости Путина.

Фильм выложен на YouTube-канале Навального 19 января и уже собрал почти полмиллиона просмотров.

"Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования – Владимир Путин – думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы", - говорится в кратком анонсе, обнародованном в Инстаграм Навального.

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Как говорится в материале, дворец расположен под Геленджиком (Краснодарский край), его площадь составляет 17 691 квадратный метр и это самый большой частный дом в России. А изначально его стоимость была запланирована на уровне в миллиард долларов США.

Также доступна текстовая версия расследования.

Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января, задержали его сразу после прибытия. 18 января суд заключил его под стражу на 30 суток.