Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Залез за диван и внезапно умер: под Черниговом произошла трагедия с 2-летним ребенком
Залез за диван и внезапно умер: под Черниговом произошла трагедия с 2-летним ребенком
Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму
Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа

Навальный рассказал о самом секретном дворце Путина (видео)

Навальный рассказал о самом секретном дворце Путина (видео)
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новое расследование о недвижимости Путина. 

Фильм выложен на YouTube-канале Навального 19 января и уже собрал почти полмиллиона просмотров. 

"Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования – Владимир Путин – думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы", - говорится в кратком анонсе, обнародованном в Инстаграм Навального. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

 

 Как говорится в материале, дворец расположен под Геленджиком (Краснодарский край), его площадь составляет 17 691 квадратный метр и это самый большой частный дом в России. А изначально его стоимость была запланирована на уровне в миллиард долларов США. 

Также доступна текстовая версия расследования

 Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января, задержали его сразу после прибытия. 18 января суд заключил его под стражу на 30 суток

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 368

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
02 В Украине введут очередной налог на авто: за что будем платить
03 РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали
04 Боевики "ЛНР" схватили двух братьев-украинцев
05 В Ровно кондуктор выгнала ребенка на мороз из-за "неправильных" денег: подробности скандала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ГБР огласило подозрение Тупицкому
ГБР огласило подозрение Тупицкому
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
Красных дипломов больше не будет: в МОН рассказали, что ждет выпускников
Красных дипломов больше не будет: в МОН рассказали, что ждет выпускников
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь