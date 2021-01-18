Навального арестовали

В понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Супер РУ.

Согласно предоставленным данным, ФСИН требует заменить ему наказание по уголовному делу "Ив Роше" с условного на реальный срок.

Стоит отметить, что российского оппозиционера Алексея Навального решили судить прямо в отделении полиции.

При этом, российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшись из Германии, где он лечился после отравления, был задержан сразу по прибытию в эропорт Москвы.

Напомним, что ранее, самолет, на котором прилетел Алексей Навальный, должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", однако в последний момент он изменил маршрут и отправился в аэропорт "Шереметьево".