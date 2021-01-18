Навальному устроили суд прямо в отделении полиции: первые детали и видео

Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан, сразу по возвращении в Москву из Германии, где лечился после отравления. При этом, его решили судить прямо в отделении полиции.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех.Ну почти".

"Почему заседание суда происходит в полиции, я не понимаю", - сообщил Навальный.

Согласно предоставленным данным, адвокат оппозиционера попросила отвод судьи. В то же время прокурор был против.

В конечном счете судья удалилась для принятия конечного решени, сообщили в Телеграм-канале.





Стоит напомнить, что ранее, самолет, на котором прилетел Алексей Навальный, должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", однако в последний момент он изменил маршрут и отправился в аэропорт "Шереметьево".