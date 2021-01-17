"Внуково" закрыли? Самолет с Навальным резко сменил траекторию перед посадкой

17 января в Россию из Германии возвращается оппозиционер Алексей Навальный. Однако перед приземлением в аэропорту "Внуково" в Москве, где уже задержали некоторых сторонников оппозиционера, его самолет резко изменил маршрут.

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов.

"Самолёт с Навальным поменял траекторию. Либо он уходит на запасной аэродром, либо идёт в Шереметьево", - пишет Mash.

"Эхо Москвы" в Телеграм сообщает, что самолет полетел строго на юг, а время прибытия самолета на табло во "Внуково" изменили на 20:02 (19:02 по киевскому времени).

"Между тем источники телеканала RTVi отмечают, что Внуково закрыт для прилета", - сказано в сообщении.

Также в сети отмечают, что диспетчерам военного аэропорта Чкаловское отдали приказ быть готовыми к принятию незапланированного рейса.

Позже стало известно, что рейс должен сесть в другом аэропорту Москвы - Шереметьево.





Как сообщалось ранее, Навального планируют арестовать по прибытию в Россию.