"Я ничего не боюсь": Навального задержали при прохождении погранконтроля

Российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшийся из Германии в Россию, заявил, что не боится вернуться в Москву. Сразу после этого его задержали полицейские.

Кадры с его заявлением обнародованы каналом "Україна 24" в Телеграм.

"Вопрос возвращаться или нет – не стоял. Это власть воров и ничтожных людей, которые занимаются ерундой. С ними нужно бороться. Они поставили авиационную безопасность прекрасного города под вопрос. Ради чего? Сегодня счастлив вернуться домой", - сказал Навальный журналистам после приземления.

Однако во время прохождения паспортного контроля его задержали.

Как сообщалось ранее, самолет, на котором прилетел Навальный, должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", однако в последний момент он изменил маршрут и отправился в аэропорт "Шереметьево".