Навальный бросил вызов Путину: зачем понадобился его арест и что сейчас происходит в России

Российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшись из Германии, где лечился после отравления, был задержан сразу по прибытию в Москву. Ситуацию с отравлением и возвращением Навального проанализировала для «Телеграфа» политолог, доктор исторических наук Елена Галкина.

«Для начала важно разобраться, почему Навального травили… Думаю, нам станет многое понятно после публикации следующего расследования, которую уже анонсировал Христо Грозев (болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального. – Авт.). Но, например, такая версия, чисто гипотетически: сначала, в течение нескольких лет, спецслужбы могли подтравливать, проводить опыты с разными видами «Новичка» на ряде российских диссидентов», - отмечает Елена Галкина.

По ее словам, сейчас известно, что похожие симптомы испытывали Владимир Кара-Мурза – младший, продвигавший на Западе «закон Магницкого» (дважды, в мае 2015 и 2017 гг.), Пётр Верзилов (сентябрь 2018, пытался расследовать убийство российских журналистов в ЦАР), литератор и просветитель Дмитрий Быков (апрель 2019).

«Но летом 2020 года, на фоне карантина (в ходе которого, кстати, власти пришлось заимствовать у Навального идеи денежных компенсаций гражданам), унылого голосования «на пеньках» за обнуление сроков Путина и усиление его полномочий, ареста хабаровского губернатора Фургала и беспрецедентно массовых выступлений в его защиту, в преддверии единого дня голосования в начале сентября и активности Навального в избирательную кампанию – решили всё-таки довести дело до конца, как следует из материалов Bellingcat, - подчеркивает эксперт. - Дальнейшее широко известно».

Комментируя возвращение Навального, несмотря на опасность, Елена Галкина отмечает: «Долгий путь Навального как оппозиционного российского политика показывает, что он стремится тщательно продумывать и стратегию, и тактику на десяток шагов вперед. Я не помню в последние годы действий, вызванных эмоциями, спонтанных. Ошибочных, связанных с неверной оценкой ситуации или запросов российского обывателя – это да… От Крыма «не бутерброда» до высказываний со стойким запахом этнокультурного и гендерного шовинизма. Но - не эмоциональных. Он очень отважный человек и точно не слабоумный».

Политолог отмечает, что множество исторических примеров показывает более высокую эффективность работы лидера сопротивления в эмиграции, чем в тюрьме, с дальнейшим триумфальным возвращением после падения режима.

«С другой стороны, - продолжает Елена Галкина, - многие знают трагическую судьбу филиппинца Бенигно Акино, который боролся против диктатора Маркоса и был убит у трапа самолета по возвращении из эмиграции в 1983 г. Да и опыт Михаила Ходорковского, который принял осознанное решение не уезжать и в результате провел 10 лет в заключении, ничего хорошего не предвещает».

По словам политолога, успешное развитие движения сопротивления из эмиграции удаётся создателям идеологий, которые объединяют людей артикулированной системой ценностей и притягательным образом будущего. Именно такими лидерами были и Ленин, и Хомейни, которых сейчас вспоминают чаще всего в связи с решением Навального.

«Алексей же не идеолог протеста, не интеллектуальный центр объяснения реальности и путей её преобразования, - продолжает Елена Галкина. - Но он - великолепный разработчик политических технологий, организатор кампаний и массовых акций. И такой талант не может реализоваться далеко от гущи событий. Потому, как мне видится, он предпринял поистине героический и совершенно рациональный шаг. Которым, кстати, задал формирование повестки предстоящих выборов в Госдуму».

Анализируя «встречу», которую организовали Навальному власти РФ, политолог отметила: «Раньше говорили, что в РФ два публичных политика – Путин и Кадыров. При этом понятно, что у Кадырова свои задачи на своей территории, он Путину не конкурент. Своим поведением во время реабилитации после отравления и этим возвращением Навальный бросил вызов Путину. А тот вынужден был его принять. Поэтому с Навальным власти будут вести себя как с врагом, посягнувшим на основы режима. Так жёстко, насколько хватит решимости. И здесь важна реакция внутри России и мирового сообщества. Чекисты, которые доминируют в Кремле, тоже не являются людьми безрассудными. Их цель – удержаться у власти и передать её по наследству. Всё подчинено этому. И даже когда очень хочется, как в конце августа 2014-го в агрессии против Украины, они остановились, поняв, что иначе издержки будут несопоставимо больше приобретений».

Елена Галкина подчеркивает, что и посадку в другом аэропорту, и задержание «у трапа» (точнее, после прохождения пограничного контроля) прогнозировали очень многие наблюдатели событий ещё несколько дней назад.

«Самолёт посадили в Шереметьево, когда поняли, что во Внуково могут попытаться отбить Навального при попытке задержания. Приди меньше людей, задержали бы во Внуково, - считает политолог. - Но Алексей уже задал повестку на ближайшие месяцы. И властям очень сложно будет перебить её, даже если его будут содержать в изоляции. Предполагаю, он подготовился и к этому варианту».

Напомним, что задержание Навального вызвало резкую реакцию в сети.