В Bellingcat заинтриговали данными о новых жертвах отравителей Навального из ФСБ

Вероятные отравители российского оппозиционера Алексея Навального, которые оказались агентами ФСБ могут быть замешаны к еще нескольким убийствам.

Об этом журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу, 1 января.

"Есть как минимум три обоснованнх гипотезы о возможных убийствах. Три реальных убитых и две попытки", - сказал он, комментируя результаты своего нового расследования.

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По его словам, подробности будут обнародованы в ближайшие 2 недели. Расследователи пока не намерены называть имена конкретных пострадавших.

Как сообщалось, The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в ходе которого удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

А 25 декабря против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело. А все из-за того, что она звонила в квартиру Кудрявцева после того, как Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с этим сотрудником ФСБ. В ходе которой собеседник Навального фактически подтвердил свое участие в сокрытии следов его отравления.