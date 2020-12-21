Звонок Навального отравителю взорвал сеть: "HBO, закрывайтесь, невероятнее истории вы не придумаете"

Разговор российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, причастным к его отравлению, всколыхнул сеть.

После обнародования скандального признания, пользователи начали делиться едкими комментариями на этот счет.

"Навальный выживает после страшного отравления, звонит своим убийцам, представляется помощником директора ФСБ и вынуждает их признаться. Нет, это не новый сериал Нетфликс, это идёт 21-й год деградации путинского режима. HBO, закрывайтесь, невероятнее истории вы не придумаете", - пишет в Твиттер Сталингулаг.

Навальный выживает после страшного отравления, звонит своим убийцам, представляется помощником директора ФСБ и вынуждает их признаться. Нет, это не новый сериал Нетфликс, это идёт 21-й год деградации путинского режима. HBO, закрывайтесь, невероятнее истории вы не придумаете — Сталингулаг (@StalinGulag) December 21, 2020

"За 20 лет правления Путин развалил до основания, до полного позора даже родные ему спецслужбы страны", - отмечают пользователи сети.

Навальный звонит одному из фсбшников-отравителей, и тот выкладывает абсолютно всё. Что хочу сказать.

За 20 лет правления Путин развалил до основания, до полного позора даже родные ему спецслужбы страны. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 21, 2020

То, что Навальный своими расследованиями сделал с ФСБ, по степени деморализации и унижения сотрудников «новой аристократии» сопоставимо разве что с историческим моментом, когда памятник Дзержинскому таскали по Лубянке, словно базарную девку за волосы — Сталингулаг (@StalinGulag) December 21, 2020

Отметился и нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.

"В России недоотравленный Навальный подменил номер и позвонил одному из отравителей в команде ФСБ, и выяснил у него все детали спецоперации", - написал он, вспомнив скандалы с пранкером Джокером.

Другие пользователи сети подошли к ситуации с юмором.

я считаю, что Навальный провалил весь звонок тем, что не задал фсбшнику вопрос-отсылку: «Слышал, этот навальный оказался крепким орешком, да?» — Женя Кузьмин (@zhenya_indigo) December 21, 2020

оцените свою экстравертность по десятибалльной шкале, где 1 — это «я боюсь звонить по телефону», а 10 — это навальный — mkuvsh (@mkuvsh) December 21, 2020

Некоторые напомнили, о том, что перед обнародованием скандального разговора, Путин дал большую пресс-конференцию, в которой, в частности, была затронута тема отравления Навального.

Отдельное уважение вызывает то, как Навальный умеет выдержать момент. Можно было поторопиться и выложить запись до путинской конференции. Но придержали на после, чтобы дать Кремлю ещё глубже себя закопать. Это реальная политика. — Mikhail Svetov (@msvetov) December 21, 2020

"А вы заметили, что к концу 2020 все как-то обострилось? Вирус мутирует, Навальный крутит фсб на том органе, который ему пытались отравить, ещё и Сатурн с Юпитером сближаются. Не к добру", - отметили пользователи сети.

А вы заметили, что к концу 2020 все как-то обострилось? Вирус мутирует, Навальный крутит фсб на том органе, который ему пытались отравить, ещё и Сатурн с Юпитером сближаются. НЕ К ДОБРУ — В поисках утраченного времени (@michaelnacke) December 21, 2020

Как сообщалось, The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в ходе которого удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.