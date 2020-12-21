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Звонок Навального отравителю взорвал сеть: "HBO, закрывайтесь, невероятнее истории вы не придумаете"

Звонок Навального отравителю взорвал сеть: "HBO, закрывайтесь, невероятнее истории вы не придумаете"
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Фото: navalny.com

Разговор российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, причастным к его отравлению, всколыхнул сеть. 

После обнародования скандального признания, пользователи начали делиться едкими комментариями на этот счет. 

"Навальный выживает после страшного отравления, звонит своим убийцам, представляется помощником директора ФСБ и вынуждает их признаться. Нет, это не новый сериал Нетфликс, это идёт 21-й год деградации путинского режима. HBO, закрывайтесь, невероятнее истории вы не придумаете", - пишет в Твиттер Сталингулаг. 

"За 20 лет правления Путин развалил до основания, до полного позора даже родные ему спецслужбы страны", - отмечают пользователи сети.

Отметился и нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский. 

"В России недоотравленный Навальный подменил номер и позвонил одному из отравителей в команде ФСБ, и выяснил у него все детали спецоперации", - написал он, вспомнив скандалы с пранкером Джокером

Другие пользователи сети подошли к ситуации с юмором. 

Некоторые напомнили, о том, что перед обнародованием скандального разговора, Путин дал большую пресс-конференцию, в которой, в частности, была затронута тема отравления Навального. 

"А вы заметили, что к концу 2020 все как-то обострилось? Вирус мутирует, Навальный крутит фсб на том органе, который ему пытались отравить, ещё и Сатурн с Юпитером сближаются. Не к добру", - отметили пользователи сети. 

Как сообщалось, The Insider, Bellingcat и CNN  при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в ходе которого удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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Все по теме:

Отравление, Россия, ФСБ, Алексей Навальный, Константин Кудрявцев.

Автор:

Телеграф
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