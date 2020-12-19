Штирлицы оказались алкоголиками: в России рассказали, как неудавшееся убийство Навального ударило лично по Путину

Президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции высказался об отравлении известного оппозиционера Алексея Навального. По словам Путина, если бы спецслужбы хотели его отравить, то отравили бы.

В своем блоге на сайте Эхо Москвы российский оппозиционный политик Леонид Гозман отметил, что говоря об этом, Путин заметно разнервничался.

"Лицо его исказилось, нервное хихиканье лучше любого чистосердечного демонстрировало силу переживаний. А чего, собственно, он так разволновался? А того, что да, хотели, но не смогли. И все, весь мир теперь это знает", - написал Гозман.

По мнению политика, ситуация с отравлением Навального оказалась схожей с ситуацией с отравлением Скрипалей в Солсбери, где "некомпетентность и раздолбайство" не позволило довести начатое до конца.

Гозман считает, что это стало ударом не только по престижу органов, но и по Путину лично, так как "тайное могущество, возможность сделать с кем угодно, что угодно" является основой самоуважения для него и его друзей.

"Засекреченность органов долгое время позволяла сохранять легенду об этаких Штирлицах. А оказалось, что они по всему — гаражные алкоголики, да еще и тайны-то никакой нет, все их действия, как на ладони", - отметил политик.

Он отмечает, что уволить агентов Путин тоже не может, так как те все расскажут.

"Как жить пианисту, если видно всем, что он не может сыграть гамму? Шоферу, если прямо на публике забыл он, как заводиться автомобиль? Чекисту, если не может он убить, кого хочет, если вместо инфернальных злодеев, вместо элегантных Деймсов Бондов его войско состоит из совсем убогих, похожих на грузчиков из советского винного магазина?", - написал он.

Как сообщалось, The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в ходе которого удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.