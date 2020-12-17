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Это признание: Навальный отреагировал на циничное заявление Путина о своем отравлении

Это признание: Навальный отреагировал на циничное заявление Путина о своем отравлении
22:55 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на заявления президента России Владимира Путина, которые тот сделал во время своей пресс-конференции 17 декабря об его отравлении спецслужбами.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Твиттер.

"Я посмотрел. Путин все признал. В своем стиле (цру-цру),но все признал", - отметил оппозиционер.

По его словам, президент РФ понял, что невозможно отрицать неопровержимые доказательства. "То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили". Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы", - подчеркивает Навальный.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Кремле язвительно отреагировали на расследование по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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