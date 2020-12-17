Это признание: Навальный отреагировал на циничное заявление Путина о своем отравлении

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на заявления президента России Владимира Путина, которые тот сделал во время своей пресс-конференции 17 декабря об его отравлении спецслужбами.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Твиттер.

"Я посмотрел. Путин все признал. В своем стиле (цру-цру),но все признал", - отметил оппозиционер.

По его словам, президент РФ понял, что невозможно отрицать неопровержимые доказательства. "То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили". Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы", - подчеркивает Навальный.

Я посмотрел. Путин всё признал. В своём стиле (цру-цру),но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы" https://t.co/Iy0cvq9YtE — Alexey Navalny (@navalny) December 17, 2020

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