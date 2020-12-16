Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального

Авторитетные СМИ провели собственное независимое расследование по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. После того, как им удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении Навального, список этих агентов был обнародован.

До этого момента Кремль никак не реагировал на это расследование, но все же глава МИД РФ Сергей Лавров решил нарушить молчание.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии в Загребе он заявил, что у запада нет никаких этических норм, навыки нормальной технологической работы, также желание выполнять международно-правовые нормы, передает РИА новости.

Министр отмечает, что для Москвы уже привычно слышать обвинения США и запада в их сторону - "будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное, даже про тройное отравление Навального".

Он говорит, что логика обвинений такова: если Москва два дня не реагирует на новые факты, значит она виновата.

"Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", - заявил Лавров.

Напомним, что журналисты CNN решили разыскать одного из сотрудников ФСБ Олега Таякина, которого считают старшим членом группы по отравлению оппозиционера. Они пришли к нему домой.