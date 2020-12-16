"И с этими людьми мы в Минске пытаемся договариваться": журналист показал смешное видео по мотивам отравления Навального

На фоне недавнего независимого расследования СМИ по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого были раскрыты имена всех отравителей политического деятеля, сеть поднялась в обсуждениях. Многие до сих пор не верят, что российские спецслужбы хотели убить его, ведь в таком случае он бы не выжил.

Однако украинский журналист Андрей Цаплиенко имеет на этот счет другое мнение.

"Если тотальная деградация схватила за горло российскую науку, экономику и культуру, то почему вы думаете, что в российских спецслужбах все в порядке?", - пишет он.

Он показал ролик, который получили оперативники нашей контрразведки, которое показывает "тайную и отвратительную жизнь одного из ГРУшников".

Цаплиенко отмечает, что герой видео один из тех, кто руководит войной против Украины. "И с этими людьми мы в Минске стараемся о чем-то договариваться", - говорит журналист.

Напомним, что журналисты CNN решили разыскать одного из сотрудников ФСБ Олега Таякина, которого считают старшим членом группы по отравлению оппозиционера. Они пришли к нему домой.