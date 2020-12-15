Журналисты показали, где и как живет офицер ФСБ, которого подозревают в отравлении Навального (видео)

Независимое расследование СМИ по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального продолжается. После того, как трем авторитетным изданиям удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении Навального, список этих агентов был обнародован.

Но на этом они не остановились.

Журналисты CNN решили разыскать одного из сотрудников ФСБ Олега Таякина, которого считают старшим членом группы по отравлению оппозиционера. Они пришли к нему домой.

Репортер успела задать лишь один вопрос мужчине: "Это ваша команда отравила Навального?". После услышанного он тут же закрыл дверь и больше не выходил на связь.

Стоит отметить, что "команда Путина" пока никак не комментирует вышеупомянутое расследование изданий The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.