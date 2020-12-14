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Методички не успели написать: пропагандисты Кремля дружно молчат по поводу расследования об отравителях Навального

Методички не успели написать: пропагандисты Кремля дружно молчат по поводу расследования об отравителях Навального
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф

Российские пропагандисты никак не комментируют расследование The Insider, Bellingcat и CNN  при участии Der Spiegel, в котором были озвучены фамилии агентов ФСБ, которые участвовали в отравлении оппозиционера Алексея Навального в Томске.

Этот факт заметил расследователь  Георгий Албуров, о чем не смог умолчать на своей  Twitter-странице.

"Через 3 часа после выхода мертвая тишина по всем фронтам — от Пескова до Симоньян. Ужасно рад, что удалось всех упырей застать врасплох без малейшей догадки что им теперь делать. Ничего не утекло, ничего не прознали. Обожаю такое", - написал он.

"Бункер штормануло, вот и нет оттуда указаний! А без команды *авки с*ут!", "Самая лучшая новость за сегодня!", "Прикидывают - может просто бункер снаружи закрыть и разойтись?" - пишут в комментариях к посту.

Навальный

Навальный

Блогер Илья Варламов высказался по этому поводу более жестко.

"Чот притихли пропаг*ндоны…" - прокомментировал сложившуюся ситуацию он.

Навальный

"Идет разработка методички", "Закон об утроении гарантий безопасности готовят", - придумывают оправдания для молчания пропагандистов в сети.

Навальный

Навальный

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались убить второй раз, когда он был в коме.

 

 

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ФСБ, Расследования, Отравления, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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