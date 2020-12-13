Навального пытались убить ядом еще раз: открылись неожиданные детали

Российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались убить второй раз , когда он был в коме.

Об этом сообщили источники The Sunday Times в западных спецслужбах.

Органы госбезопасности якобы хотели чтобы он умер, когда его перевозили в Германию. По данным издания, как и при первой попытке убийства ядом господина Навального спасла доза атропина.

«Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин»,— сообщил источник британской газеты.

Также газета сообщается, что яд попал на одежду Алексея после того, как в его гостиничный номер удалось добраться агентам спецслужб. The Sunday Times отмечает, что в омской больнице сотрудники спецслужб сделали себе базу в кабинете главврача.