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Навального пытались убить ядом еще раз: открылись неожиданные детали

Навального пытались убить ядом еще раз: открылись неожиданные детали
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф

Российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались убить второй раз , когда он был в коме.

Об этом сообщили источники The Sunday Times в западных спецслужбах.

Органы госбезопасности якобы хотели чтобы он умер, когда его перевозили в Германию. По данным издания, как и при первой попытке убийства ядом господина Навального спасла доза атропина.

«Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин»,— сообщил источник британской газеты. 

Также газета сообщается, что яд попал на одежду Алексея после того, как в его гостиничный номер удалось добраться агентам спецслужб. The Sunday Times  отмечает, что в омской больнице сотрудники спецслужб сделали себе базу в кабинете главврача.

Отметим, что российский оппозиционер убежден, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.

После чего Путин на встрече с  Макроном отзывался о Навальном презрительно и назвал его "простым баламутом в интернете".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать. 

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования.

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Отравление, Россия, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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