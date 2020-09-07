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Отравление Навального: Меркель готова ввести санкции относительно "Северного потока 2"

Отравление Навального: Меркель готова ввести санкции относительно "Северного потока 2"
14:30 Сегодня Телеграф
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает санкций относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

В отношении проекта газопровода "Nord Stream 2" могут быть введены санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель, подтверждая правильность высказываний своих коллег, о чем заявил ее официальный представитель.

"Канцлер разделяет замечания министра иностранных дел", - сказал Штеффен Зайберт.

Его спросили о комментарии главы МИД страны Хайко Мааса, который призывает Россию помочь прояснить дело Алексея Навального или заставить Германию отказаться от поддержки газопровода "Северный поток-2".

Отравление Навального: две партии ФРГ призвали Шредера уйти из "Газпрома"

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Россия должна внести вклад в расследование дела Алексея Навального, от этого будут зависеть действия Германии в контексте "Северного потока-2".

Что произошло с Навальным?

20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.

Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили.

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Россия, РФ, Алексей Навальный, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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