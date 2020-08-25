Отравление Навального: власти Германии потребовали от РФ провести расследование

"По данным врачей Charité, клинические обследования Навального свидетельствуют о его отравлении", - отметили канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас в совместном заявлении в понедельник, 24 августа.
Учитывая важную роль Навального в деятельности политической оппозиции в России, тамошние органы власти "немедленно" призываются к прозрачному и полному выяснению обстоятельств произошедшего.
"Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - призвали канцлер и глава МИД ФРГ.
Они также выразили надежду на выздоровление российского оппозиционного политика.
Ранее в этот день берлинская клиника Charite, в которой сейчас находится Навальный, объявила, что предыдущие исследования указывают, что он был отравлен. Вещество, обнаруженное в организме Навального, точно не определено, но врачи обнаружили наличие ингибиторов холинэстеразы.
Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.
Пресс-секретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
Врач Навального Ярослав Ашихмин изначально настаивал на том, чтобы эвакуировать в Европу.
21 августа в омскую больницу, где находился Навальный допустили врачей. Жена политика обратилась к Путину.
22 августа навального доставили самолетом в Берлин в клинику Шарите.
Правительство Германии считает вероятным, что Навального все-таки отравили.