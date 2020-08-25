Отравление Навального: власти Германии потребовали от РФ провести расследование

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследования из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля Алексея Навального, пишет DW.

"По данным врачей Charité, клинические обследования Навального свидетельствуют о его отравлении", - отметили канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас в совместном заявлении в понедельник, 24 августа.

Учитывая важную роль Навального в деятельности политической оппозиции в России, тамошние органы власти "немедленно" призываются к прозрачному и полному выяснению обстоятельств произошедшего.

"Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - призвали канцлер и глава МИД ФРГ.

Они также выразили надежду на выздоровление российского оппозиционного политика.

Ранее в этот день берлинская клиника Charite, в которой сейчас находится Навальный, объявила, что предыдущие исследования указывают, что он был отравлен. Вещество, обнаруженное в организме Навального, точно не определено, но врачи обнаружили наличие ингибиторов холинэстеразы.

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Пресс-секретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин изначально настаивал на том, чтобы эвакуировать в Европу.

21 августа в омскую больницу, где находился Навальный допустили врачей. Жена политика обратилась к Путину.

22 августа навального доставили самолетом в Берлин в клинику Шарите.

Правительство Германии считает вероятным, что Навального все-таки отравили.