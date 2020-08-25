Отравление Навального: Кремль не видит оснований к расследованию

В Кремле не видят причн для уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для расследования случившегося с Навальным "должен быть повод", сказал Песков. По его словам, врачи сначала должны сначала найти вещество, повлиявшее на политика, установить, что стало причиной этого состояния.

"Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - отметил пресс-секретарь.

Песков считает поспешными и некорректными разговоры о том, что Навальный был однозначно отравлен.

"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление". Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено", - заявил он на брифинге.

Напомним, 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. Политик впал в кому. Предварительно одной из версий было отравление неопознанным токсином. Но потом российские врачи опровергли версию об отравлении, заявив, что у политика "нарушение обмена веществ".

В заявлении берлинской университетской клиники Шарите (Charité), где находится российский оппозиционер, сказано, что клинические данные свидетельствуют о том, что Навальный, вероятно, был отравлен.

Также сообщалось, что беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране.