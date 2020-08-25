Тихановская в Европарламенте объявила мирную революцию в Беларуси

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране.

Такое заявление она сделала перед евродепутатами. Об этом она заявила в Европарламенте.

Тихановская заявила, что она представляет большинство.

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", - сказала Тихановская.

Отметим, созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. Они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников "откровенно отвязными нацистами". Было возбуждено уголовное дело.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к евросоюсу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозици провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.