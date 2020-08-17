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Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером
Обновлено 10:04 Сегодня Телеграф
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская хочет освободить политзаключенных и провести новые выборы.

Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Видеообращение Тихановской публикует Telegram-канал NEXTA Live в понедельник, 17 августа.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключённых и в кратчайшие строки подготовили законодательную базу и условия для организации новых выборов – реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", сказала Тихановская.

Она также обратилась к людям в форме, отметив, что "белорусы – это люди, которые не приемлют насилия, они щедры и справедливы", и если силовики решат не исполнять преступные приказы, перейти на сторону народа, то белорусы простят их, поддержат и "в будущем не попрекнут дурным словом".

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Кроме того, на забастовки выходят рабочие крупнейших предприятий. За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием.

Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск, Александ Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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