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Четвертый день протестов в Беларуси: ситуация в стране, последние новости (обновляется)

Четвертый день протестов в Беларуси: ситуация в стране, последние новости (обновляется)
08:02 Сегодня Телеграф
Протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются четвертый день. Белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

За предыдущие три дня в стране задержали более 6 000 человек, более 200 оказались в больнице. Правоохранители применяют против митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Акции проходят одновременно во многих городах и в разных районах - белорусский ОМОН задерживает людей не только на месте проведения акций, но и отлавливает их во дворах жилых домов и атакует водителей в автомобилях.

Протестующие не согласны с победой Александра Лукашенко на президентских выборах и говорят о массовых фальсификациях.

Сам Лукашенко взамен говорит, что протестами руководят из-за рубежа, участников акций называет "овцами" и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".

Какая сейчас ситуация в Беларуси - в материале Телеграфа

07:50 США рассмотрят возможность введения санкций против властей режима Лукашенко, вплоть до ограничения поставок нефти, заявил глава Госдепа Помпео.

07:30 Уволился еще один телеведущий государственного канала Беларусь-1. О своем увольнении на фоне протестов в Беларуси объявил Владимир Бурко — ведущий военной программы Арсенал на государственном телеканале Беларусь-1.

07:25 В ходе протестов в Беларуси сотрудники ОМОНа избили мужчину, ставшего перед ними на колени и поднявшего руки.

07:21 Беларусские Telegram-каналы пишут, что вчера освобождали некоторых задержанных из столичного изолятора в Окрестино и СИЗО в Жодино.

07:16 Франция очень обеспокоена насилием в Беларуси после президентских выборов, заявил президент Франции Макрон в телефонном разговоре с президентом России Путиным 12 августа.

Протесты в Беларуси 12.08.2020

Протесты в Беларуси 12.08.2020

Протесты в Беларуси 12.08.2020

Протесты в Беларуси 12.08.2020

Протесты в Беларуси: хронология событий

  • 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

  • 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

  • Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

  • Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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