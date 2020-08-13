Четвертый день протестов в Беларуси: ситуация в стране, последние новости (обновляется)

Протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются четвертый день. Белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

За предыдущие три дня в стране задержали более 6 000 человек, более 200 оказались в больнице. Правоохранители применяют против митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Акции проходят одновременно во многих городах и в разных районах - белорусский ОМОН задерживает людей не только на месте проведения акций, но и отлавливает их во дворах жилых домов и атакует водителей в автомобилях.

Протестующие не согласны с победой Александра Лукашенко на президентских выборах и говорят о массовых фальсификациях.

Сам Лукашенко взамен говорит, что протестами руководят из-за рубежа, участников акций называет "овцами" и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".

Какая сейчас ситуация в Беларуси - в материале Телеграфа

07:50 США рассмотрят возможность введения санкций против властей режима Лукашенко, вплоть до ограничения поставок нефти, заявил глава Госдепа Помпео.

07:30 Уволился еще один телеведущий государственного канала Беларусь-1. О своем увольнении на фоне протестов в Беларуси объявил Владимир Бурко — ведущий военной программы Арсенал на государственном телеканале Беларусь-1.

07:25 В ходе протестов в Беларуси сотрудники ОМОНа избили мужчину, ставшего перед ними на колени и поднявшего руки.

07:21 Беларусские Telegram-каналы пишут, что вчера освобождали некоторых задержанных из столичного изолятора в Окрестино и СИЗО в Жодино.

07:16 Франция очень обеспокоена насилием в Беларуси после президентских выборов, заявил президент Франции Макрон в телефонном разговоре с президентом России Путиным 12 августа.

Протесты в Беларуси: хронология событий