Протесты в Беларуси: задержанных участников акций начали отпускать

В Беларуси за три дня было задержано около шести тысяч человек. В сети сообщают, что из тюрем и изоляторов начали отпускать арестованных участников акций протеста.

В нескольких городах Беларуси в ночь на 13 августа начали отпускать задержанных во время акций протеста.

Об этом сообщает Telegram-канал Наша нива.

В частности, протестующих отпускали из мест временного содержания в Жодино, Гомеле, и ЦИП на улице Окрестина в Минске.

"По словам волонтеров, с Жодино на 5:40 уже освобождено около 150 человек", - говорится в сообщении.

По данным канала, людей выпускают из-за переполненности изолятора.

Также Наша Нива ссылаясь на слова читателя сообщила об освобождении людей в Гомеле.

"Арестованных демонстрантов начали выпускать из Гомельской тюрьмы ночью. Выпущено не менее нескольких десятков человек (не могу проверить эту информацию из другого источника). В 3:30 с 2 камер выпустили 10 человек, но в целом отпустили больше, чем раньше. (Все - ред.) были задержаны 9-го числа и должны были сидеть от 10 до 15 дней", - отметил подписчик.

Напомним, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже пятый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью.

Сам Лукашенко взамен говорит, что протестами руководят из-за рубежа, участников акций называет "овцами" и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости".