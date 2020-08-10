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Задержания активистов, выстрелы и взрывы: ситуация в Беларуси

Задержания активистов, выстрелы и взрывы: ситуация в Беларуси
22:23 Пн, 10 Август 2020 Телеграф Фото: Tut.by
В Беларуси митингующие снова вышли на улицы городов. Силовики открыли огонь по протестующим, а также слышны взрывы свето-шумовых гранат.

Вечером 10 августа в Минске снова собираются протестующие. Группы людей направляются в центр города, чтобы протестовать против фальсификации результатов президентских выборов.

Об этом сообщают белорусские издания Tut.by, Радыё Свабода.

Тем временем ОМОНовцы и сотрудники белорусских служб безопасности  приступили к активным задержаниям протестующих. К колоне митингующих подъезжают автозаки, силовики быстро сажают людей в машины. 

В столице возле супермаркета протестующие перекрыли дорогу. СМИ сообщают, что по ним открыли огонь и ранили журналистку "Нашей Нивы" Наталью Лубневскуя. Сейчас ее везут в больницу скорой медицинской помощи, рассказал ее муж Александр. Девушку ранили в ногу. По словам Натальи, в нее попала резиновая пуля. Сейчас люди прячутся от силовиков в торговом центре.

Тем временем в городе заметили около сотни человек в военной форме с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками. Они перекрывают дороги и мосты.

В МВД комментируют ситуацию и сообщают, что обстановка находится под контролем.

"Есть задержанные, пока не могу озвучить их количество. Работает оперативно-ситуационный штаб МВД, обстановка контролируемая", - сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

Протесты Беларуси 10.08.2020

Протесты Беларуси 10.08.2020

Протесты Беларуси 10.08.2020

Сообщается, что ГИБДД перекрыли почти весь центр Минска, транспорт не ходит. Станции метро не работают. 

Как сообщает Радио Свобода, несколько человек держались за руки на проспекте Дзержинского, когда увидели автобус с ОМОНом. Силовики стали избивать людей дубинками, пока не упали первые. Остальные разбежались.

В других городах также протесты, люди перекрывают дороги.

Корреспонденты tut.by сообщают, что взорвалась первая светошумовая граната - было слышно три залпа. В Бресте демонстранты говорят о травмах от светошумовых гранат. Осколок попал и в корреспондента tut.by.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.

Однако, оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом победу одержала Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. Сообщается о тысячах задержанных. 

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Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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